Concours : Amy Macdonald à l'AB le 6 mars

Fan de Bowie et Springsteen, elle prend la guitare inutilisée de son père, agent immobilier, et apprend l’instrument toute seule. Elle fait ses armes en jouant dans des pubs et des coffee-shops de Glasgow. Après avoir envoyé des maquettes aux maisons de disques, c’est Melodramatic Records, un label londonien, qui lui offre sa première chance. Une aubaine !

L’album This is the Life sort en 2007. C’est revenant d’un concert de Pete Doherty qu’Amy compose la plage titulaire de l’album, son premier grand succès. Un titre qui cartonne en Europe, explosant dans les charts en Espagne, en Allemagne ou en Italie, tout en séduisant le Royaume-Uni où son album est double platine. Un album entièrement écrit et composé par elle. Les autres singles ''Mr Rock & Roll'', ''L.A.'' et ''Run'' en sont tirés.

Son ascension est fulgurante : ''Le succès m’est tombé dessus. Mais j’ai vraiment été très heureuse que les gens aiment ma musique.'' Un timbre de voix chaud et envoûtant, souvent comparé à de celui Dolores O’Riordan, la chanteuse de Cranberries. Avec ses millions d’albums vendus la jeune chanteuse écossaise s’est retrouvée propulsée ''star'' du jour au lendemain, un statut enviable mais difficile car tout le monde l’attendait au tournant. Au fil de ses albums elle a su développer un style plus personnel. Douze ans plus tard, sa discographie compte quatre albums et près de cinquante chansons ressorties dans un best-of en 2018.

Coté privé, Amy est fan de sport (ifs), fiancée pendant de longues années avec Steve Lovell, footballeur de première division écossaise, elle est aujourd’hui mariée avec Richard Foster également footballeur célèbre en Ecosse. A l’heure actuelle Amy Macdonald pèse plus de 6,3 millions de livres sterling. Après le succès de son premier album, elle crée trois sociétés. Elle en est la seule directrice, avec l’aide de sa mère, Josephine, comptable qui agit en tant que secrétaire. Fanatique de voitures de collection, Amy a acheté une Ferrari 458 Speciale de 170.000 £ et une Ferrari 488 GTB d’une valeur de 200.000 £ en 2019. Elle a également été l’une des premières personnes sélectionnées pour acquérir une supercar Ford GT de 250.000 £. Amy voue une passion pour les voitures depuis son enfance.

Malgré ses millions de disques vendus dans le monde et son statut de star dans des pays comme l’Allemagne, le Danemark et les Royaume-Uni, Amy peut se promener en rue sans que les gens la reconnaissent. Pour elle, il est là, le vrai luxe !