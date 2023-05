Concours : allez voir le film live LOU REED – BERLIN au cinéma

Lou Reed et ses fans ont attendu pendant 33 ans le concert présenté dans ce film. En 1973, l’artiste enregistre "Berlin", un album ambitieux qui offre un contraste surprenant avec son album "Transformer". Un album-concept sur la jalousie, la colère et la perte, mettant en scène les mêmes personnages, du début à la fin. Mais à l’époque, les critiques virulentes qui ont accueilli sa sortie avaient fait voler en éclats tous les espoirs de Reed et de son producteur, Bob Ezrin, de le produire un jour en concert.



Cela sera fait, 33 ans plus tard. Julian Schnabel signe la mise en scène des concerts, qu’il a filmés cinq nuits durant au St. Anna’s Warehouse de New York. Sa fille Lola a tourné les petits films impressionnistes projetés sur scène pour soutenir la dimension narrative de la musique. Le groupe, brillant, est accompagné par le chœur d’enfants du Brooklyn Youth Chorus. Énormément de modifications ont été apportées depuis 1973 mais les morceaux y gagnent en bouteille.

Toutes les infos sur le site web du Cinéma Palace