Concours Agenda Ciné : vos places pour "La Ruse"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour le film "La Ruse" avec Colin Firth. Découvrez l'opération secrète la plus ingénieuse de l'histoire des renseignements dans un thriller de guerre implacable et très british. Le film sort ce mercredi 27 avril en salles.

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu (Colin Firth) et Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande de guerre qui s’appuie sur l’existence du plus inattendu des agents secrets : un cadavre.