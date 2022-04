Concours Agenda Ciné : vos places pour "En même temps"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir en salles la comédie "En même temps" de Gustave Kervern et Benoit Delépine. Encore une fois, ils nous embarquent dans un univers absurde et hilarant, souvent grinçant, qui dynamite la politique. Au casting, Jonathan Cohen, Vincent Macaigne, India Hair mais également Yolande Morreau et François Damiens.

A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.