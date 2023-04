Concours Agenda Ciné : Gagnez votre invitation à l'avant-première de "Tengo Sueños Eléctricos"

L’Agenda Ciné vous invite à l'avant-première de "Tengo Sueños Eléctricos" de Valentina Maurel ce mardi 02 mai à Bruxelles. Un film au casting duquel on retrouve Daniela Marín Navarro et José Pablo Segreda Johanning.

Eva, 16 ans, vit avec sa mère, sa petite sœur et leur chat. Après la séparation de ses parents, elle ne pense qu'à une chose, quitter la maison et aller vivre avec son père qui, désorienté, traverse une seconde crise d'adolescence et se rêve une vie d'artiste. Mais Eva a du mal à trouver sa place, partagée entre l'insouciance de sa vie d’adolescente et la brutalité du monde adulte.