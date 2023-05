Concours Agenda Ciné : Gagnez votre invitation à l'avant-première de "Quand tu seras grand"

L’Agenda Ciné vous invite à l'avant-première de "Quand tu seras grand" de André Bescond et Eric Metayer ce mardi 09 mai à Bruxelles. Un film au casting duquel on retrouve Vincent Macaigne, Aïssa Maïga et notre compatriote Marie Gillain.

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer joyeusement le quotidien de tous...