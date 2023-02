Concours Agenda Ciné : Gagnez votre invitation à l'avant-première de "Mon Crime"

L’Agenda Ciné vous invite à l'avant-première de "Mon Crime" de François Ozon ce vendredi 10 mars à Bruxelles en présence de François Ozon, Nadia Tereszkiewicz et Rebecca Marder.

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…