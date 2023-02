Concours Agenda Ciné : Gagnez votre invitation à l'avant-première de "La Syndicaliste"

L’Agenda Ciné vous invite à l'avant-première de "La Syndicaliste" de Jean-Paul Salomé ce mardi 7 mars à Bruxelles. Nous retrouvons au casting Isabelle Huppert accompagnée de Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison, Pierre Deladonchamps, Marina Foïs, Yvan Attal, ainsi que notre compatriote Mara Taquin.

L’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…