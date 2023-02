Concours Agenda Ciné : Gagnez votre invitation à l'avant-première de "Creed III"

L'Agenda Ciné vous invite à l'avant-première de "Creed III" de Michael B. Jordan ce lundi 27 février à Bruxelles. C'est pour ce troisième opus de la franchise que Michael B. Jordan passe à la réalisation. On l'y retrouve aux côtés de Tessa Thompson et Jonathan Majors.

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’à au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.