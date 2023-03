Concours Agenda Ciné : Gagnez votre invitation à l'avant-première de "Ailleurs si j'y suis"

L’Agenda Ciné vous invite à l'avant-première de "Ailleurs si j'y suis" de François Pirot ce mardi 14 mars à Bruxelles. On retrouve au casting notre compatriote l’excellent Jérémie Renier, Suzanne Clément, Samir Guesmi, Jean-Luc Bideau et Jackie Berroyer.

Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez lui. Et y reste. Face à cette démonstration de liberté, ses proches s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie… Et s’il avait raison ?