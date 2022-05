Concours Agenda Ciné : Gagnez votre exemplaire de Sing 2

L'Agenda Ciné vous offrent le DVD ou le Blu-ray du film "Sing 2" !

Si Buster et sa troupe ont du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe - dont Rosita, la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse proc-épique, Johnny le gorille romantique, Meena l'éléphante à la timidité maladive sans oublier l'incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession - Buster va devoir se frayer un chemin dans les bureau inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et convaincre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Cristal qui y règne en véritable nabab.