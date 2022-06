Tipik et l’Agenda Ciné vous invitent à l’avant-première du film " The Black Phone " le lundi 20 juin à Bruxelles.

Finney Shaw, un timide et intelligent garçon de 13 ans, est enlevé et enfermé dans un sous-sol insonorisé par un tueur sadique. Lorsque le sombre, et déconnecté, téléphone fixé au mur de sa prison se met à sonner, Finney découvre qu'il peut entendre les voix des précédentes victimes de son geôlier... Et elles sont bien décidées à faire de Finney l'instrument de leur vengeance.