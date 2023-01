Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour l'avant-première de "La Ligne"

L’Agenda Ciné vous invite à l'avant première "La Ligne" de Ursula Meier ce 27 janvier à Bruxelles. Un film fort et sensible avec Stéphanie Blanchoud et Valeria Bruni Tedeschi.

Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret est arrêtée par la police et doit se soumettre à une mesure stricte d’éloignement en attendant son jugement. Elle n’a plus le droit, pour une durée de trois mois, d'entrer en contact avec sa mère, ni de s’approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu’exacerber son désir de se rapprocher des siens. Chaque jour la voit revenir sur cette frontière aussi invisible qu’infranchissable.