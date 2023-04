Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Une Histoire d'Amour"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Une Histoire d'Amour" d'Alexis Michalik. Un film au casting duquel on retrouve Juliette Delacroix, Marica Soyer et Alexis Michalik.

Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l’enfant, apprend qu’elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option : son frère William, écrivain cynique et désabusé…