Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Toute la beauté et le sang versé"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Toute la beauté et le sang versé" de Laura Poitras. Nommé aux Oscars dans la catégorie "Meilleur Documentaire", ce film raconte la vie tourmentée de la photographe américaine, Nan Goldin.

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, elle est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la puissante et controversée famille Sackler, propriétaire d'un groupe pharmaceutique responsable de la crise des opioïdes aux Etats-Unis et dans le monde. "Toute la beauté et le sang versé" nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.