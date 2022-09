L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Tout le Monde Aime Jeanne" de Céline Devaux. Blanche Gardin et Laurent Lafitte forment un duo hilarant et haut en couleur.

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. A l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.