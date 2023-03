Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Titina"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Titina" de Kajsa Naess. Basée sur une histoire vraie, découvrez les péripéties des premiers explorateurs aériens du pole nord.

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête est couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes commencent à se disputer la gloire...