Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "The Fabelmans"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "The Fabelmans". Découvrez le nouveau film de Steven Spielberg déjà récompensé aux Golden Globes et nommé dans plusieurs catégories aux Oscars.

Sammy Fabelman est passionné dès son plus jeune âge par le cinéma, à la grande joie de sa mère pianiste, Mitzi. Le père de Sammy, en revanche, y voit plus un passe-temps. Au fil des années, Sammy capture sur pellicule les aventures de sa famille et met en scène ses soeurs et amis. À 16 ans, Sammy va découvrir une vérité déchirante sur sa mère...