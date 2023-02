Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "The Fabelmans"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "The Fabelmans". Découvrez le nouveau film de Steven Spielberg déjà récompensé aux Golden Globes et nommés dans plusieurs catégories aux Oscars.

Sammy Fabelman découvre sa passion pour le cinéma à un jeune âge, à la grande joie de sa mère créative, Mitzi. Le père de Sammy, en revanche, y voit plus un passe-temps. Au fil des années, Sammy capture les aventures de sa famille et se développe en tant que réalisateur de films amateurs mettant en scène ses sœurs et amis. À 16 ans, Sammy découvre une vérité déchirante sur sa mère qui change à jamais la dynamique familiale.