Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Tchaikovsky's Wife"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Tchaikovsky's Wife" de Kirill Serebrennikov. En Compétition Officielle au dernier Festival de Cannes, nous retrouvons au casting Alyona Mikhailova et Odin Lund Biron.

Antonina Miliukova, jeune, belle et brillante aristocrate Russe, n’a qu’une obsession: épouser Piotr Tchaïkovski. Elle en est tombée amoureuse en entendant sa musique. Cible de rumeurs d’homosexualité, le compositeur accepte de l’épouser pour y mettre fin. La rendant responsable de ses malheurs et dépressions, Tchaïkovski tente de se débarrasser de son épouse. Humiliée, déshonorée et consumée par ses sentiments, elle sombre peu à peu dans la folie…