Concours Agenda Ciné : gagnez vos places pour aller voir "Tár"

L'Agenda Ciné vous offre vos places pour aller voir "Tár" de Todd Field. Retrouvez Cate Blanchett magistrale dans le rôle de la cheffe d'orchestre Lydia Tár.

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société.