L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Stars at Noon" de Claire Denis. Un film au casting duquel on retrouve Margaret Qualley et Joe Alwyn.

Une journaliste américaine en mission au Nicaragua se retrouve bloquée dans le pays après avoir perdu son passeport. Lorsqu'elle rencontre un Anglais charismatique, ce n'est pas seulement le début d'une relation passionnée, mais aussi sa meilleure chance de s'échapper. Elle découvre cependant qu'il est encore plus en danger qu'elle...