L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Saules aveugles, femme endormie" de Pierre Földes. Un film résumant six nouvelles de l’auteur japonais Haruki Murakami en une seule histoire à trois personnages.

Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami aident un attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver Tokyo d'un tremblement de terre, et à redonner un sens à leurs vies.