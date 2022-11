Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Rodeo"

L’Agenda Ciné vous offre vos places pour aller voir "Bones and All" de Luca Guadagnino. Lauréat du Lion d'Argent du Meilleur Réalisateur au Festival de Venise 2022, on retrouve à l'affiche Taylor Russell, Timothée Chalamet et Mark Rylance.

Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d’une société qui les considère comme des monstres ?