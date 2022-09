Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Revoir Paris"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir le film "Revoir Paris" de Alice Winocour. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes, ce drame nous offre au casting Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.