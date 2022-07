Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Peter Von Kant"

La newsletter de l'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir "Peter Von Kant". Un hommage saisissant de François Ozon au cinéaste allemand Fassbinder. Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Gharbia et Hanna Schygulla.

Le réalisateur à succès Peter Von Kant vit avec son assistant Karl, qu'il maltraite et humilie. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre Amir, un jeune homme séduisant issu d'un milieu modeste, dont il tombe instantanément amoureux. Il lui propose de partager son appartement et de l'aider à entrer dans l'industrie du cinéma. Mais alors qu'Amir a fait sa percée internationale, il quitte le réalisateur et il est grand temps pour Peter d'affronter ses propres démons.