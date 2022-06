Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Nowhere Special" au cinéma !

La 1ère et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour le film "Nowhere Special"

Un film bouleversant sur l’amour d’un père, contraint de trouver une nouvelle famille pour son fils de 4 ans.

" Nowhere Special ", le 08 juin en salles

John 35 ans, est laveur de vitres en Irlande du Nord. Il élève seul son fils de 4 ans, Michael.

John doit faire un choix important car la prunelle de ses yeux va devoir grandir sans parents. Il se lance à la recherche de la famille idéale pour Michael. Il a une idée précise de ce qu’il recherche et est soutenu dans sa démarche par le bureau d’adoption. Mais le foyer idéal semble ne pas exister. John, pourtant, doit prendre une décision.