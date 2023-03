Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Normale"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Normale" de Olivier Babinet. Un film au casting duquel on retrouve Benoit Poelvoorde et Justine Lacroix.

Lucie a 15 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien, Lucie gère tant bien que mal, et s’échappe dans l’écriture d’un roman autobiographique fantasque, qui navigue entre rêve et réalité…

​L’annonce de la visite d’une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. Lucie et son père vont devoir redoubler d’inventivité pour donner l’illusion d’une vie normale.