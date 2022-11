Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Mes Rendez-Vous avec Leo"

L'Agenda Ciné vos places pour aller voir "Mes Rendez-Vous avec Leo" de Sophie Hyde. Une comédie britannique surprennante avec Emma Thompson et Daryl McCormack.

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait leur apporter bien plus que ce qu’ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie...