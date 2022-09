Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Maria Rêve"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Maria Rêve" de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller. Au casting de ce film drôle et touchant, Karin Viard et Grégory Gadebois.

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?