Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Love Again : Un Peu, Beaucoup, Passionnément"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Love Again : Un Peu, Beaucoup, Passionnément" de Jim Strouse. Un film au casting duquel on retrouve Sam Heughan, Priyanka Chopra et Céline Dion.

Et si un SMS envoyé au hasard menait à l'amour de votre vie ?

Dans cette comédie romantique, Mira Ray, qui fait face à la perte de son fiancé, envoie une série de messages romantiques à l'ancien numéro de téléphone portable de ce dernier... sans se rendre compte que le numéro a été réattribué au nouveau téléphone professionnel de Rob Burns. Journaliste, Rob est captivé par ces textes d'une grande sincérité. Lorsqu'il est chargé d'écrire un portrait de la mégastar Céline Dion (qui joue son premier rôle au cinéma), il demande à celle-ci de l'aider à trouver un moyen de rencontrer Mira en personne... et de gagner son cœur.