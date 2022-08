Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Les Vieux Fourneaux 2"

Vivacité et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir "Les Vieux Fourneaux". Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Le Coq, les trois vieux préférés des Français nous reviennent au sommet de leur forme.

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.