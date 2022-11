L’Agenda Ciné vos places pour aller voir "Les Pires" de Lise Akoka et Romane Gueret. Prix un Certain Regard au dernier Festival de Cannes, "Les Pires" révèle deux jeunes acteurs impressionnants, Mallory Wanecque et Timéo Mahaut.

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que " les pires " ?