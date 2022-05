Concours Agenda Cine : Gagnez vos places pour aller voir "Les Crimes du Futur" au cinéma !

La Une et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour "Les Crimes du Futur", le nouveau film de David Cronenberg sélectionné en compétition officielle au festival de Cannes. Une œuvre choc et dérangeante avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart.

À découvrir dès le 25 mai en salles !

Dans un futur dystopique, l’ADN de la population terrestre s’adapte de plus en plus à son environnement artificiel et pollué. L’artiste Saul Tenser profite de ces évolutions et fait pousser de nouveaux organes dans son corps, que lui et sa partenaire Caprice retirent chirurgicalement lors de leurs performances provocantes.