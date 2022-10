La newsletter de l'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Le Sixième Enfant" de Léopold Legrand. L'histoire d'un impensable arrangement autour d'un enfant à naître avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla et Damien Bonnard.

Franck, ferrailleur, et Mériem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.