Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Le Pire Voisin Au Monde"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Le Pire Voisin Au Monde". Après "Quantum of Solace" et "World War Z", Marc Forster nous revient avec une nouvelle adaptation du roman suédois, "Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove" avec au casting Tom Hanks.

"Le Pire Voisin Au Monde" raconte l’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors la connaissance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a trouvé une adversaire à sa hauteur ! Tandis qu’elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères d’Otto…