Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Le Petit Nicolas"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Le Petit Nicolas : qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?" de Benjamin Massoubre et Amandine Fredon. Venez découvrir le Petit Nicolas sous un nouvel angle, sa relation avec Sempé et Goscinny. Avec les voix d'Alain Chabat et Laurent Laffite.

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Le Petit Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de Sempé et Goscinny, et les interpelle avec drôlerie. Ses créateurs lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.