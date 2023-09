Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Visions"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Visions" de Yann Gozlan avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz.

Pilote de ligne confirmée, Estelle mène, entre deux vols long-courriers, une vie parfaite avec Guillaume, son mari aimant et protecteur. Un jour, par hasard, dans un couloir d’aéroport, elle recroise la route d’Ana, photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée vingt ans plus tôt. Estelle est alors loin d’imaginer que ces retrouvailles vont l’entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l’irrationnel…