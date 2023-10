L’Agenda Ciné vous invite à aller voir le film "The Old Oak" de Ken Loach avec Dave Turner et Ebla Mari.

TJ Ballantyne est le propriétaire du "Old Oak", un pub qui est menacé de fermeture après l'arrivée de réfugiés syriens placés dans le village sans aucun préavis. Bientôt, TJ rencontre une jeune Syrienne, Yara, qui possède un appareil photo. Une amitié va naître entre eux...