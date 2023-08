Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Les Gentils"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Les Gentils" de Olivier Ringer avec Renaud Rutten, Achille Ridolfi et Tom Audenaert.

Avec la délocalisation de leur principal gros client, Michel et Blandine voient leur petite entreprise couler progressivement, tout en entraînant leur personnel avec eux. Alors qu’ils sont occupés à tout perdre, jusqu’à leur maison et leur amour, ils vont recevoir du soutien de Florent, leur comptable, et de Bruno, un de leurs ouvriers. Ensemble, ils vont tenter de trouver un chemin pour s’en sortir tous les quatre.