Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Les Filles d'Olfa"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir le documentaire "Les Filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania.

La vie d'Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.