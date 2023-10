Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Le Procès Goldman"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir le film "Le Procès Goldman" de Cédric Kahn avec Arieh Worthalter et Arthur Harari.

En novembre 1975, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle. Georges Kiejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l’issue du procès incertaine.