Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Le Dernier Voyage du Demeter"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Le Dernier Voyage du Demeter" de André Øvredal avec Corey Hawkins, Aisling Franciosi et David Dastmalchian.

Le récit terrifiant de la traversée du Demeter, un navire commercial à bord duquel est très discrètement embarquée, à destination de Londres depuis les Carpathes, une cargaison de caisses en bois non identifiée. À bord du navire maudit, d’étranges évènements ne tardent pas à frapper l’équipage qui va devoir tenter, durant cette funeste traversée, d’échapper à une étrange présence qui nuit après nuit va les traquer sans pitié. L’épave, véritable bateau fantôme qui finit par accoster sur les côtes anglaises n’est plus que l’ombre du Demeter, à bord duquel il n’y a plus âme qui vive.