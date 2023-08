Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Le Colibri"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Le Colibri" de Francesca Archibugi avec Pierfrancesco Favino, Bérénice Bejo, Nanni Moretti et Kasia Smutniak.

Adolescent, Marco Carrera, surnommé "le Colibri", rencontre Luisa alors qu’ils passent leurs vacances au bord de la mer. Une passion amoureuse qui ne sera jamais consommée et qui jamais ne s’éteindra. Marco épouse Marina et ils mènent une vie apparemment sans histoires avec leur fille Adèle. Mais l’implacable destin de Marco est en marche…

Sa rencontre avec Daniele Carradori, le psychanalyste de Marina, lui apportera-t-elle les clés pour affronter les changements de cap les plus inattendus ?