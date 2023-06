Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Le Challenge"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Le Challenge" de Gene Stupnitsky. Un Film au casting duquel on retrouve Jennifer Lawrence.

Maddie est sur le point de perdre sa maison d’enfance et elle pense avoir trouvé la solution à ses problèmes financiers lorsqu’elle tombe sur une offre d’emploi intrigante : parents fortunés cherchent quelqu’un pour emmener Percy, leur fils introverti de 19 ans, dans une série de " dates " afin de le décoincer avant qu’il ne parte pour l’université. A la grande surprise de Maddie, Percy rend ce challenge plus compliqué que prévu et le temps est compté. Elle a un été pour relever ce challenge ou se retrouver sans toit.