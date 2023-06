Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Last Dance"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Last Dance" de Delphine Lehericey. On retrouve au casting François Berléand, Kasey Mottet Klein, la chorégraphe et danseuse La Ribot et les comédiens belges Astrid Whettnall et Jean-Benoît Ugeux.

Retraité contemplatif, Germain se retrouve soudainement veuf à 75 ans. Il n’a même pas le temps de souffler que sa famille s’immisce dans son quotidien : visites et appels incessants, repas organisés à l’avance... Sa vie devient réglée comme une montre suisse ! Mais Germain a l’esprit ailleurs. Honorant une promesse faite à son épouse, il est propulsé au coeur d’une création de danse contemporaine…