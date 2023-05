Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "L'Amour et les Forêts"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "L'Amour et les Forêts" de Valérie Donzelli. Un film au casting duquel on retrouve Virginie Efira et Melvil Poupaud.

Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.