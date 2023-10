L’Agenda Ciné vous invite à aller voir le film "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone.

Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l’un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d’argent Osage que possible avant de recourir au meurtre…