L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Insidious : The Red Door" de Patrick Wilson. On retrouve au casting Patrick Wilson, Ty Simpkins et Rose Byrne.

Afin de se débarasser définitivement de leurs démons, Josh et son fils Dalton, à présent étudiant, doivent plonger encore plus profondément dans le Lointain pour affronter le sombre passé de leur famille et une multitude d'esprits toujours plus inquiétants qui se cache derrière la Porte Rouge.