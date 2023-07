L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Gran Turismo" de Neill Blomkamp avec David Harbour, Orlando Bloom et Archie Madekwe.

Gran Turismo retrace l'incroyable histoire vraie d'une équipe d'outsiders : un gamer issu de la classe ouvrière, un ex-pilote de course raté et un cadre idéaliste de l’industrie du sport automobile. Ensemble, ils risquent tout et s'attaquent au sport le plus élitiste au monde.